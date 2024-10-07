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Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)?

Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)?
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde ünlü firmalar da yer alıyor. Peki, Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmalar listesine, ünlü börek zinciri Sarıyer Börekçisi de eklendi. İstanbul'un Sultangazi, Pendik ve Kağıthane ilçelerinde bulunan 3 şubede, kıymalı börek olarak satılan ürünlerde kanatlı eti ve sakatat (taşlık, baş eti) kullanıldığı tespit edildi. Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu?

SARIYER BÖREKÇİSİ'NDE SAKATAT MI ÇIKTI?

Sarıyer Gazetesi'ne konuşan Sarıyer Börekçisi'nin sahibi Emin Akyel, "Meşhur Börekçide kıyma yerine sakatat ve taşlık tespit edildi" başlığıyla gündeme gelen haberlerin ardından açıklama yapma gereği duyduklarının altını çizerek "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz" diye konuştu.

Sarıyer Gazetesi'ne konuşan Sarıyer Börekçisi'nin sahibi Emin Akyel, "Meşhur Börekçide kıyma yerine sakatat ve taşlık tespit edildi" başlığıyla gündeme gelen haberlerin ardından açıklama yapma gereği duyduklarının altını çizerek "1895'ten bu yana Sarıyer Börekçisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde yer alan Sarıyer Börekçisi biz değiliz" denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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