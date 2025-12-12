Haberler

Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Güncelleme:
Mustafa Sarıgül gibi oğulları da sık sık gündeme geliyor. Bu kez dikkatleri üzerine çeken isim, Ömer Sarıgül ve eşi oldu. Revna Sarıgül, ihanet iddiasıyla eşi Ömer Sarıgül'e boşanma davası açtı. Dava kapsamında 1.5 milyar TL tazminat ve aylık 3.3 milyon TL nafaka talebinde bulundu. Sarıgül'ün, talep edilen rakamların mevcut ekonomik koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek bu isteklere itiraz ettiği öne sürüldü.

  • Revna Sarıgül, iki çocuk için 1 milyon 800 bin TL ve kendisi için 1.5 milyon TL olmak üzere aylık toplam 3 milyon 300 bin TL nafaka talep etti.
  • Revna Sarıgül, 1.5 milyar TL'lik tazminat istedi.
  • Ömer Sarıgül, talep edilen rakamların mevcut ekonomik koşullarda karşılanamayacağını belirterek itiraz etti ve karşı dava açmaya hazırlanıyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasında süren boşanma davası, talep edilen yüksek nafaka ve tazminat miktarları nedeniyle gündeme damga vurdu.

Müge Dağıstanlı'nın aktardığı bilgilere göre, Revna Sarıgül iki çocuk için toplam 1 milyon 800 bin TL, kendisi için ise 1.5 milyon TL olmak üzere aylık 3 milyon 300 bin TL nafaka talep etti. Bunun yanında, 1.5 milyar TL'lik tazminat isteği de dikkat çekti.

Turizmci iş insanı Ömer Sarıgül'ün, talep edilen rakamların mevcut ekonomik koşullarda karşılanmasının mümkün olmadığını belirterek bu isteklere itiraz ettiği öne sürüldü.

ÖMER SARIGÜL KARŞI DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Tarafların anlaşmaya varamaması üzerine süreç bir anda anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya dönüştü.

Revna Sarıgül'ün, kendisine sunulan teklifi kabul etmeyip avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu nedenle Ömer Sarıgül'ün bir süre çocuklarıyla görüşemediği ifade edildi. Ancak Ömer Sarıgül'ün avukatı Sibel Engin'in yaptığı itiraz kabul edildi ve uzaklaştırma kararı dün itibarıyla kaldırıldı.

Ömer Sarıgül'ün, yaşanan gelişmeler sonrası karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

