SARAR 'ŞIK SENELER' DİLER!

82 yıldır kalite, özenli işçilik ve zamansız tasarımları bir araya getiren SARAR, yeni yılda özel hediye seçenekleri ile sevdiklerinize "iyi ki varsın" deme imkanı tanıyor. Yeni yıl ruhunun beraberinde getirdiği umut, ışıltı ve tazelik; her parçada özenle işlenen detaylar, modern çizgiler ve SARAR kalitesiyle hayat buluyor.

Yeni Yıl Işıltısını Taşıyan Şık Hediye Seçenekleri

SARAR'ın yeni yıl hediye seçkisi anlamı zarafetle buluşturan parçalar sunarken, ailemizden dostlarımıza kadar "iyi ki varsın" demek istediğimiz herkese, yeni yılın ruhunu taşıyan özel hediye seçenekleriyle dokunuyor.

Kış sezonunun sofistike tonları, özenle seçilmiş dokular ve modern silüetler, SARAR kadın ve erkek koleksiyonlarında hediye arayışına ilham veren alternatifler sunuyor. Kadın koleksiyonunda yumuşak dokulu trikolar, modern kesim ceketler, zamansız elbiseler, şıklığı tamamlayan ipek eşarp ve fularlar öne çıkıyor. Erkek koleksiyonunda ise konforlu gömlekler, kusursuz kalıplı takım elbiseler, yün karışımlı dış giyim seçenekleri ve stil sahibi aksesuarlar yeni yıl şıklığına güçlü bir yorum katıyor.

Yeni yılın enerjisini yaşam alanlarına taşımak isteyen herkese SAREV, özenle tasarlanmış ürünlerle eşlik ediyor. Yumuşak dokular, doğal tonlar ve uzun ömürlü kullanım sunan ev tekstili ürünleri hem kendinize hem sevdiklerinize armağan edebileceğiniz özel seçeneklere dönüşüyor. Yılbaşı temalı kırlentler, yumuşacık nevresim takımları, sıcak throwlar ve çok daha fazlasıyla yılın en ışıltılı günlerine özel bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

Yeni yıla özel seçili SAREV ürünlerinde geçerli %20'ye varan indirim ile yeni yılın enerjisini yaşam alanlarınıza taşıyabilir, SARAR kadın ve erkek koleksiyonları ile sevdikleriniz ve kendiniz için en özel hediye alternatiflerini; seçili ürünlerde sepette 2 ürüne %30, 3 ve üzeri ürüne %40'a varan indirim fırsatıyla SARAR Mağazaları, SARAR mobil uygulama ve sarar.com'da keşfedebilirsiniz.

SARAR Hakkında

Türk hazır giyim sektörünün önemli markalarından SARAR, ticari faaliyetlerine 1944 yılında Eskişehir'de başladı. SARAR bugün Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern fabrikaları ile üretimlerine devam ediyor. Yüksek işçilik kalitesi ve özel dikim ayrıcalığıyla hazır giyim sektöründe dünya markalarıyla yarışan SARAR, günümüzde 11 ülkede 17 mağaza; Türkiye'de ise 42 şehirde 120'den fazla SARAR konseptli mağazası ve sarar.com online satış sitesi ile hizmet vermeye devam ediyor.

SAREV Hakkında

SARAR Group'un ev tekstili markası olan SAREV, sektöre ilk adımını 2005 yılının sonlarında atmıştır. SAREV, dünyanın önde gelen markaları Boss Home, Kenzo Home, Lacoste Home ve Olivier Desforges'un ev tekstili ürünlerine konsept mağazalarında yer verirken; aynı markaların Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.