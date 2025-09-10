Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Eylül 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Şans oyunu tutkunları, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçlarını öğrenmek için canlı takip sayfalarına yöneliyor. Çekilişin ardından açıklanan numaraların yanı sıra, yenilenen oyun kuralları, ikramiye miktarı ve büyük ödülün devredip devretmediği de yoğun ilgiyle takip ediliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanan şans oyunlarından biridir. İki farklı sayı kümesi üzerinden oynanan bu oyunda, belirli sayıda numara seçilerek kolon oluşturulur.

OYUNUN KURALLARI

Birinci sayı kümesi 1 ile 34 arasındaki numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1 ile 180 arasındaki numaralardan oluşur. Oyuncular ilk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek kuponlarını doldurur.

ÇEKİLİŞ VE YAYIN

Şans Topu çekilişi, noter gözetiminde gerçekleştirilir ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanır. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar yine resmi kaynaklarda paylaşılır.

İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1'i bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanırken; 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de farklı miktarlarda ödül kazanma şansına sahip olur.

İKRAMİYE ÖDEME NOKTALARI

Küçük ikramiyeler Loto bayilerinden alınabilir. 4+1 ve 5 bilenler hem bayilerden hem de Milli Piyango şubelerinden ödüllerini tahsil edebilir. Büyük ikramiye olan 5+1'i tutturanlar ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden ödemelerini alabilir. Kazanılan tüm ikramiyeler, kazanıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ödenir.

10 EYLÜL 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI

10 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.