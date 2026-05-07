Şanlıurfa’da su zirvesi: Ulusal Su Planı masaya yatırılacak

Türkiye’nin su politikaları ve sürdürülebilir gelecek vizyonu, Şanlıurfa’da düzenlenecek önemli bir panelde masaya yatırılacak. Harran Üniversitesi ile Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği (SUTAD) iş birliğinde gerçekleştirilecek “Ulusal Su Planı Çerçevesinde Türkiye’de Suyun Sürdürülebilir Geleceği” başlıklı panel, 14 Mayıs 2026 tarihinde GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

SU VERİMLİLİĞİ VE KURAKLIK KRİTİK BAŞLIKLAR ARASINDA YER ALACAK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in katılımıyla gerçekleştirilecek panelde, Türkiye’nin su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konuları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Etkinlikte özellikle kuraklık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi gibi kritik başlıkların uzman isimler tarafından ele alınacağı belirtildi.

Panelde ayrıca tarımda su verimliliği, su-gıda-enerji ilişkisi ve gelecekte yaşanabilecek su krizlerine karşı alınabilecek önlemler de masaya yatırılacak. Türkiye’nin su yönetim stratejilerinin sahaya yansıması açısından etkinliğin önemli bir yol haritası oluşturması hedefleniyor.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SU VE TARIM ALANINDA ÖNE ÇIKIYOR

Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Harran Üniversitesi’nin organizasyonda öncü rol üstlendiği belirtildi. Özellikle tarım ve su yönetimi alanında yürütülen projelerle üniversitenin bölgesel kalkınmaya katkı sunduğu ifade edilirken, suyun verimli kullanımı konusunda önemli akademik çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmaların, üniversiteyi ulusal ölçekte su ve tarım alanında referans noktalarından biri haline getirdiği vurgulandı. Yetkililer, panelin hem akademik hem de uygulama alanında önemli çıktılar oluşturacağını belirtti.

“SU YÖNETİMİ ARTIK STRATEJİK BİR MESELE”

SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu ise yaptığı açıklamada, su yönetiminin artık yalnızca teknik değil aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini söyledi. Harran Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken Büyükhatipoğlu, “Harran Üniversitesi gibi güçlü akademik kurumlarla kurduğumuz iş birlikleri, Ulusal Su Planı’nın sahada karşılık bulması açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen konuşmacı olarak yer alacak. Panelin kapanış konuşmasını ise Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz gerçekleştirecek.

Haber: Ali Karademir