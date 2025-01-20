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Şanlıurfa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Şanlıurfa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Şanlıurfa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Şanlıurfa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Şanlıurfa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ŞANLIURFA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Şanlıurfa'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte, Şanlıurfa deprem bilgileri:

Şanlıurfa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şanlıurfa depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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