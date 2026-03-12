Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Şanlıurfa'da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. 16 yaşındaki bir gencin, kendisinden yaşça çok küçük olan bir çocuğu acımasızca darbettiği anlar, vicdanları yaraladı.

VAHŞETİ KAYDA ALDIRDI

Olay, Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki küçük çocuğu bir köşeye sıkıştırarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırganın, bu dehşet anlarını bir de cep telefonu kamerasıyla kayda aldırdığı ortaya çıktı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Küçük çocuğun öldüresiye dayak yediği anlarda attığı çığlıklar yürekleri dağladı. Çocuk, "yapma" diye bağırmasına rağmen saldırgan buna aldırış etmeden vurmaya devam etti.

Saldırgan şahıs, tekme ve tokatlarla yetinmeyip yarı yaşındaki çocuğa belinden çıkardığı kemerle de vurdu.

O anlarda yanlarında bulunan kişilerin de olayı izlemekle yetinmesi, saldırganın, müdahale etmeye çalışan bir kadını da hızla itmesi dikkat çekti.

DARPTAN SONRA SKANDAL KARAR

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ancak emniyetteki işlemlerinin ve alınan ifadesinin ardından şahsın serbest bırakılması, kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

El kadar çocuğun aldığı darbeler sonrası yaşadığı travma görüntülere yansırken, vatandaşlar adaletin yerini bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, çocuk haklarının korunması ve şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan binlerce paylaşım yaptı.