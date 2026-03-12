Haberler

Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir genç, 8 yaşındaki bir çocuğu tekme tokat döverek darp etti. Dayak atan genç tüm bu anları cep telefonu ile kayda aldırarak sosyal medyada paylaşınca büyük bir infial yarattı. El kadar çocuğu öldüresiye döven gencin yakalandıktan sonra ifadesi alınıp serbest bırakılması ise ayrı tepkiye yol açtı.

Şanlıurfa'da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu. 16 yaşındaki bir gencin, kendisinden yaşça çok küçük olan bir çocuğu acımasızca darbettiği anlar, vicdanları yaraladı.

VAHŞETİ KAYDA ALDIRDI

Olay, Şanlıurfa'da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki şahıs, 8 yaşındaki küçük çocuğu bir köşeye sıkıştırarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırganın, bu dehşet anlarını bir de cep telefonu kamerasıyla kayda aldırdığı ortaya çıktı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Küçük çocuğun öldüresiye dayak yediği anlarda attığı çığlıklar yürekleri dağladı. Çocuk, "yapma" diye bağırmasına rağmen saldırgan buna aldırış etmeden vurmaya devam etti.

Saldırgan şahıs, tekme ve tokatlarla yetinmeyip yarı yaşındaki çocuğa belinden çıkardığı kemerle de vurdu.

O anlarda yanlarında bulunan kişilerin de olayı izlemekle yetinmesi, saldırganın, müdahale etmeye çalışan bir kadını da hızla itmesi dikkat çekti.

DARPTAN SONRA SKANDAL KARAR

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ancak emniyetteki işlemlerinin ve alınan ifadesinin ardından şahsın serbest bırakılması, kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

El kadar çocuğun aldığı darbeler sonrası yaşadığı travma görüntülere yansırken, vatandaşlar adaletin yerini bulması için yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, çocuk haklarının korunması ve şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan binlerce paylaşım yaptı.

Elif Yeşil
Haberler.com
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

"Ne konuştunuz" sorusuna çarpıcı yanıt: Biz iki hemşeri bir araya...
Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama