Şanlıurfa'da Ulaşım Artık Daha Kolay Ve Avantajlı!

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından güncellenen Urfa Ulaşım mobil uygulaması, Şanlıurfa halkına ve ziyaretçilerine birçok yeni özellik sunuyor. Uygulama ile toplu taşıma kartlarına komisyon kesintisi olmadan bakiye yüklemek mümkün oluyor. Böylece, kullanıcılar ekstra ücret ödemeden, kolayca kartlarına bakiye yükleyebilecek ve otobüslerde hızlıca ödeme yapabilecek.

Trafik Yoğunluk Haritası İle Zaman Kazanın

Urfa Ulaşım mobil uygulamasının sunduğu bir diğer önemli özellik de, şehir içindeki trafik yoğunluk haritası oldu. Kullanıcılar, harita sayesinde en uygun güzergâhları belirleyerek, trafikten kaçınabiliyor ve hedeflerine daha hızlı ulaşabiliyor. Trafik sorunları nedeniyle zaman kaybını önlemek isteyenler için bu özellik büyük bir kolaylık sağlıyor.

Urfa Ulaşım mobil uygulaması, şehir içindeki toplu taşıma sefer numaralarını, güzergâhları, durakları ve otobüs saatlerini de kolayca öğrenmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, hangi otobüsün ne zaman hareket ettiğini ve hangi güzergahı takip ettiğini rahatlıkla öğrenebilirler.

Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini daha verimli kullanmak isteyen vatandaşlara, Urfa Ulaşım mobil uygulamasını hemen indirerek konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını tavsiye etti.