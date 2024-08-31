Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da talihsizliklerle dolu düğün: Nikah memuru düştü, çatı uçtu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleşen bir düğünde talihsizlikler peş peşe geldi. Viral olan görüntülerde, nikah memurunun düşmesi, düğün salonunun çatısının uçması ve elektriklerin kesilmesi gibi olaylar saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde düğün boyunca yaşanan birbirinden talihsiz anlar yer aldı. "Düğün değil korku filmi" notuyla paylaşılan görüntülerde önce nikah memuru düştü, ardından düğün salonunun çatısı uçtu ve elektrikler kesilip nikah masası kırıldı yetmedi bir de kameraman düştü. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

VİRAL OLDU

Bir görümce tarafından paylaşılan düğün görüntülerinde gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı. Paylaşımın sonunda yaşanan tüm aksiliklere rağmen düğünün çok eğlenceli geçtiğini dile getiren görümce sosyal medyada gündem yarattı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Sosyal Medya

Sosyal Medya Şanlıurfa Sosyal Medya Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

 Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz

Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz
Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
500

Yorumlar (1)

Zor Hayat:

Damada bu evlilikten vazgeçmesi için bir çok işaret verildi :))

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title