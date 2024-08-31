Şanlıurfa'da talihsizliklerle dolu düğün: Nikah memuru düştü, çatı uçtu

Şanlıurfa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Görüntülerde düğün boyunca yaşanan birbirinden talihsiz anlar yer aldı. "Düğün değil korku filmi" notuyla paylaşılan görüntülerde önce nikah memuru düştü, ardından düğün salonunun çatısı uçtu ve elektrikler kesilip nikah masası kırıldı yetmedi bir de kameraman düştü. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.

VİRAL OLDU

Bir görümce tarafından paylaşılan düğün görüntülerinde gelin ve damadın başına gelmeyen kalmadı. Paylaşımın sonunda yaşanan tüm aksiliklere rağmen düğünün çok eğlenceli geçtiğini dile getiren görümce sosyal medyada gündem yarattı.