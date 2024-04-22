ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak bir şekilde görüntülendi. ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN OLAYI NE?

Şanlıurfa Viranşehir'de cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak halde görüntülendi.

"SIKINTILAR YAŞIYORUM, KENDİMİ İFADE EDEMİYORUM"

Kadının o halini kameraya alan bir vatandaşın "Neden böyle giyindin?" sorusuna genç kadın "Çünkü şu an bir savaş içindeyiz. Ve sıkıntılar yaşıyorum, kendimi ifade edemiyorum" yanıtını verdi.