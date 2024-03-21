ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: UĞUR İBRAHİM ALTAY
- İYİ PARTİ: ABDULLAH YILDIRIM
- ANAVATAN PARTİSİ: ERKAN ESKİLER
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİYE CANSU
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET KÖSEOĞLU
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: BÜLENT KILIÇ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA NUR ÇARMIZOL
- ZAFER PARTİSİ: AYHAN MİLCİ
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NURGÜL KUŞÇU
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MUHAMMED ALİ COPLAN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN ÖZTÜRK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: İSMAİL SONKAYA
- HÜR DAVA PARTİSİ: ÇETİN ACU
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: OSMAN SARITAŞ
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: HALİS ÇEÇEN
- DEMOKRAT PARTİ: MUSTAFA NAZMİ BAŞ
- MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇANKAYA
- MİLLİ YOL PARTİSİ: ADNAN BAŞKÖSE
- ADALET PARTİSİ: HASAN İGEÖZ
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BİLAL ORTAKALAYCI
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEYİT KARACA
- SAADET PARTİSİ: ABDULKADİR KARADUMAN
- VATAN PARTİSİ: MEHMET ALİ ÖZTÜRK
- BAĞIMSIZ: YAKUP YAŞAR
- BAĞIMSIZ: SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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