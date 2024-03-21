ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: UĞUR İBRAHİM ALTAY

İYİ PARTİ: ABDULLAH YILDIRIM

ANAVATAN PARTİSİ: ERKAN ESKİLER

DEMOKRATİK SOL PARTİ: ALİYE CANSU

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET KÖSEOĞLU

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: BÜLENT KILIÇ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DAMLA NUR ÇARMIZOL

ZAFER PARTİSİ: AYHAN MİLCİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NURGÜL KUŞÇU

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MUHAMMED ALİ COPLAN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: HASAN ÖZTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: İSMAİL SONKAYA

HÜR DAVA PARTİSİ: ÇETİN ACU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: OSMAN SARITAŞ

ADALET BİRLİK PARTİSİ: HALİS ÇEÇEN

DEMOKRAT PARTİ: MUSTAFA NAZMİ BAŞ

MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇANKAYA

MİLLİ YOL PARTİSİ: ADNAN BAŞKÖSE

ADALET PARTİSİ: HASAN İGEÖZ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: BİLAL ORTAKALAYCI

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SEYİT KARACA

SAADET PARTİSİ: ABDULKADİR KARADUMAN

VATAN PARTİSİ: MEHMET ALİ ÖZTÜRK

BAĞIMSIZ: YAKUP YAŞAR

BAĞIMSIZ: SELAHATTİN CİZRELİOĞLU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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