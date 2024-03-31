31 Mart 2024 Yerel Seçim için halk sandık başına gitti. Sandıklar kaçta kapanıyor ve oy sayımı saat kaçta başlayacağı gündeme geliyor. Oy kullanma ne zaman bitecek ve YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Peki, Sandıklar açıldı mı? Oy kullanma bitti mi, sona erdi mi? Seçim sonuçları açıklanmaya başlandı mı?

SANDIKLAR AÇILDI MI?

31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 itibariyle başladı ve 16.00'da son buldu. Ankara ve İstanbul'un da dahil olduğu geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy işlemi, 17.00'de sona erdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam 81 ilindeki tüm sandıklar kapandı. Görevliler, sayım işlemlerine başladı.

Toplamda 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, görevliler sayım işlemlerine başladı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği, ayrıca il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde şimdi gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.