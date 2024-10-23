Sandık Kokusu son bölüm neler oldu? Show Tv Sandık Kokusu dizisi ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yayınlanacağı gündeme geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisi yeni sezonda seyirciyi ekran başına kilitledi. Sandık Kokusu hangi gün ve saat kaçta başlıyor? Sandık Kokusu dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… bizden birileri. Sandık Kokusu'nda hayat acı tatlı devam ediyor ama bambaşka yönlerde.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi her Çarşamba saat 20:00'da Show Tv ekranında yayınlanıyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deniz'in yolun ortasında tek başına ağladığını gören birisi yardımcı olmaya çalışır. Neyse ki Deniz, Karsu'nun telefon numarasını hatırlıyordur. Bora ise toplantısını iptal edip Karsu'yu Deniz'in yanına yetiştirir. Hande, Reha'ya Deniz'in kaybolma haberini verir. Deliren Reha soluğu karakolda alır ve Karsu'dan bu durumu bir müddet saklar. Deniz'in dönmesi şerefine Kıvanç'ın evinde kutlama yemeği düzenlenir. Herkesin keyfi yerindeyken Gülnaz'ın gözü ise albay olarak bildiği Ekrem'i arar. Bora ve arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Ayça, samimi ve cesur tavırlarıyla herkesi büyüler. Filiz'lerin yan evine yeni komşular taşınır. Filiz bu seferki komşuları ile araları iyi olsun diye onları evine davet eder. Irmak, Kıvanç'lardan habersiz Tekin'in dükkanına girmeye karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmez.