Sandık Kokusu son bölüm izle! Sandık Kokusu 45. bölüm tek parça izle

Sandık Kokusu son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, diziyi online platformlarda kolayca bulabilir. Sandık Kokusu'nun 45. bölümü, sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çekti. Başrollerin karşı karşıya geldiği kritik sahneler ve beklenmedik gelişmeler, dizinin hayranlarını şaşırttı. Peki, Sandık Kokusu son bölüm nasıl izlenir? İşte diziyi full ve tek parça izleyebileceğiniz platformlar ve detaylar...

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

"Sandık Kokusu" dizisinin son bölümü olan 45. bölüm, 12 Şubat 2025 tarihinde Show TV'de yayınlandı.

Sandık Kokusu 45.bölüm

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 45. Bölümünde; Hakan'ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan'ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir. İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler. Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak'ın üzerine titriyordur. Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre'ye gönderir. Amacı Karsu'yu Bora'nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır. Nazan'ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan'ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu'nu düğün yemeğinde şarkı söylemesi için davet edecektir. Karsu ve Bora'nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla'nın gölgesi düşer. Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora'dan olduğunu iddia eder.

Sandık Kokusu 45.bölüm

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE