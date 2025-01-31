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Sandık Kokusu final mi yapıyor, bitiyor mu? Sandık Kokusu neden final yapıyor?

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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Show TV'nin fenomen dizisi Sandık Kokusu dizisi final yapıyor. Sandık Kokusu final mi yapıyor, bitiyor mu? Sandık Kokusu neden final yapıyor?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu final yapıyor. 43. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizinin finali, 50. bölümünde yapılacak ve 19 Mart'ta ekrana veda edecek. Sandık Kokusu final mi yapıyor, bitiyor mu?

SANDIK KOKUSU'NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 43. bölümü Bora'nın Karsu'ya sürpriz evlilik teklifiyle başladı. Karsu, sevinçle kabul etti ve sevdiği adamla evlenmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Henüz ilişkilerini bile duyurmayan Karsu, evlilik meselesini çocuklara en olur yerden açıklamak için Bora'dan zaman istedi. Bora anlayışlı bir şekilde Karsu'ya destek verdi.

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Sandık Kokusu final yapıyor. 43. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizinin finali, 50. bölümünde yapılacak ve 19 Mart'ta ekrana veda edecek.

Sandık Kokusu final mi yapıyor, bitiyor mu? Sandık Kokusu neden final yapıyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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