Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu günü 39. bölüm ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu, Bora'nın gitme haberini alarak büyük bir üzüntüyle Irmak'a durumu anlatıyor. Filiz, Feryal'den kurtulmak için Gülnaz'ı çağırarak eğlenceli anlar yaşanmasına sebep oluyor. Hakan ve Ayça arasındaki tatlı çekişme dikkat çekerken Hasan, Feryal'in başına gelenler yüzünden Filiz'den hesap soruyor. Tanıtıma damgasını vuran anlardan biri, Bora ve Karsu'nun sarılıp Karsu'nun "Gitme" demesi oluyor. Yeni bölümde ise Bora'nın gidip gitmeyeceği merak uyandırıyor.

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