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Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi yeni bölümü (30. bölüm) bu akşam var mı, yok mu ve Show Tv yayın akışı seyirciler tarafından merak ediyor. Sandık Kokusu dizisinde son bölüm neler olduğu ve 9 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi, yeni bölümde neler olacağı gündeme geliyor. Peki, Sandık Kokusu bu akşam var mı?

Sandık Kokusu bu akşam var mı ve 30. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Sandık Kokusu dizisi 9 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Sandık Kokusu bu akşam var mı? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, 9 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 29. Bölümünde; Karsu'nun kovulmasıyla birlikte şirkette işler aksamaya başlar. Karsu, işe tamamen veda etmeden önce Bora'nın abisinin anma töreninin hazırlıklarını Bora'dan habersiz tamamlar. Karsu'nun bu vefası Bora'nın hoşuna gider ve tekrar işe almak için kendince bir yol bulur. Hedefe emin adımlarla ilerleyen Ayça, Bora'nın yemek yiyeceği restorana rezervasyon yaptırır. Bir şekilde Bora'nın radarına girmeyi başarır. Gülnaz'ın İstanbul'da kalmasını Filiz kadar Nazlı da istemiyordur. Gülnaz varken hayalindeki hayatı yaşamayacağını anlayan Nazlı, Filiz'e dert yanar. Filiz'in aklına bir fikir gelir. Can, Karsu'ya boşanmak istediğini söyler. Karsu, boşanmamak için Can'ın yeni sevgilisini ikna etmek ister. Ancak karşısında Lale'yi görünce oyuna getirildiğini anlar.

Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SANDIK KOKUSU DİZİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Hasan ve Filiz'in aşkı dolu dizgin devam ederken Gülnaz'ın yüzleri güldüren halleri bölüme renk katacağının sinyallerini veriyor. Bora'nın Ayça'ya beyaz gül göndermesi Karsu'nun aklını karıştırıyor ve anlamını öğrenmesiyle 'Biz bitti demeden bitmez' sözleri yeni bölümde 'Neler olacak?' sorusunu akıllara getiriyor.

Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

9 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Siyah Kalp
  • 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Sandık Kokusu
  • 00:15 Bahar
  • 02:45 Siyah Kalp
  • 05:00 Kızılcık Şerbeti
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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