Sandık Kokusu Bora kim? Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Show Tv'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Sandık Kokusu Bora kim? sorusu gündeme geliyor. Diziye veda eden başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine gelen isim ise Engin Öztürk oldu. Engin Öztürk kimdir? Detaylar haberimizdedir...

SANDIK KOKUSU BORA KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu EnginÖztürk, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu dizisiyle el sıkıştı. Öztürk, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Özge Özpirinçci'nin oynadığı Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin hikayesi yenilenecek ve dizi Uğur Yücel'in hayat verdiği Hasan'ın Urfa'da çekilen sahneleriyle açılacak.

Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk daha önce Biz Böyleyiz filminde başrolü paylaşmıştı. Yıllar sonra bir araya gelecek olan ikilinin yeni hikayesi merak edilmeye başladı.