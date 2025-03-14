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SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Sandık Kokusu final fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Sandık Kokusu final fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
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Sandık Kokusu izleyicileri, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu dizisinin 49. bölümünde ne oldu? İşte, Sandık Kokusu dizisinin FİNAL bölüm fragman linki ve detaylar…

SHOW TV'nin sevilen dizisi, Sandık Kokusu 50. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 49. bölüm bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sandık Kokusu dizisinin 49. bölümünde ne oldu? Sandık Kokusu FİNAL bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sandık Kokusu dizisinin 50. bölüm fragmanı ve 49. bölümüne ilişkin merak edilenler…

SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 49. bölümünde Filiz, Hasan'la konuşarak duygularını paylaşır. Irmak'ın gidişi onu hem üzmekte hem de endişelendirmektedir. Karsu ise uyandığında Bora'nın evde olmadığını fark edince huzursuz olur. Bora'nın iş yoğunluğu ve sürekli Veronika ile vakit geçirmesi, Karsu'nun içini kemiren şüpheleri artırır. Öte yandan, Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapma kararı alınır ve herkes hazırlıklara başlar. Ancak İhsan'ın sakladığı bir gerçek vardır: Aşırı derecede ona bağlı olan kız kardeşi Zeliha…

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Sandık Kokusu final fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?Sandık Kokusu final fragmanı

Diğer yandan, Hakan ve Ayça'nın hem iş hem aşk hayatı uyum içinde ilerlemektedir. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki ilişkinin gidişatını kendi planlarına göre yönlendirmeye çalışmaktadır. Ekrem, Nazan'ın karşısına bir kez daha çıkar ve aralarındaki iletişim güçlenmeye başlar.

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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