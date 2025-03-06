Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı! Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmeler, 49. bölümde ne olacağına dair merakı artırdı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran Sandık Kokusu, yeni bölüm fragmanı yayınlandığında izleyicilere yeni ipuçları sunuyor. Özellikle son bölümdeki sürpriz olaylar, 49. bölümde hikayenin nasıl şekilleneceğine dair beklentileri yükseltti. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 49. Bölüm fragmanı yayınlandı.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. Ayça'nın Hakan'ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Karsu, Bora'nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu'nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. Kıvanç'ın depremzedelerle ilgili aldığı davalar yolunda gidince, yanında çalıştığı Demir ona bir teklifte bulunur ve durumu Irmak'la paylaşır. Filiz, Gülnaz ve Türkan, Nazan'a bir oyun oynamaya karar verirler. Ekrem'i güzelce giydirip tesadüfmüş gibi Nazan'ın karşısına çıkartırlar. Amaçları Nazan'ı Ekrem'e aşık etmektir.

Sandık Kokusu 49. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.