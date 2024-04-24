Sandık Kokusu 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Sandık Kokusu yeni ölüm izleme linki var mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Irmak'ın Adnan'ın yasadışı işleriyle ilgili belgeleri teslim edip onu yakalattığı tanıtımda Atilla'nın Hasan'a "Karsu'ya en ufak bir şey yaparsan dağıtırım burayı!" demesi gerilimi yükseltiyor. Karsu, Hasan'ın dükkanına gidip onunla sert bir konuşma yaparken, Reha'nın tehditkar sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Karsu'nun annesinden aldığı telefon sebebiyle gözyaşlarını tutamaması dikkat çekerken, Karsu'nun aldığı haberin ne olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

SANDIK KOKUSU 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 20. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.