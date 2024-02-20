SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE: Karsu Atilla'nın dudağına yapıştı! Yeni bölümde neler olacak?
Popüler dizi Sandık Kokusu'nun 11. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Fragmanda, Karsu karakteri, Atilla'nın dudağına yapışarak izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu. Sandık Kokusu 11. bölümde neler olacak? Karsu neden Atilla'yı öptü?
Show TV ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekiyor. Oyuncu kadrosu ve sahneleri ile her bölüm sonrası gündemde kalmayı başaran Sandık Kokusu'nun yeni bölümü ise merakla bekleniyor. İzleyiciler Sandık Kokusu'nun 11. bölümünü araştırıyor. Sandık Kokusu 11. bölüm 2. fragmanı izle! Sandık Kokusu'nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar…
KARSU ATİLLA'YI NEDEN DUDAĞINDAN ÖPTÜ?
Karsu'nun Adnan'la karşı karşıya geldiği tanıtımda, Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu ortaya çıkıyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha'nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu'nun Reha'ya Atilla'nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.
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OYUNCULAR
KARSU - Özge Özpirinçci
FİLİZ - Demet Akbağ
ATİLLA - Metin Akdülger
REHA - Necip Memili
OZAN - Şahin Sancak
ŞÜKRAN - İnci Şen
TÜRKAN - Nalan Okçuoğlu
İPEK - Arya Bozabalı
EKREM - Emre Şen
GÜLAY - Sedef Pehlivanoğlu
TILSIM - Mina Akdin
KUZEY - Sarp Kaan Altınçapa
SELİN - Miray Yeral
IRMAK - Meriç Aral
ADNAN - Levent Can
ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun yayınlanan 10. bölümünde; Ozan'ın ölümüne sebep olduğu için yaşadığı vicdan azabıyla mücadele eden Atilla zor anlar yaşadı. Diğer yandan Ozan'ın aniden ortadan kaybolmasını garip bulan Karsu arayışa başladı.
Reha, Cennet Sitesi'nde ev tutarak şaşırtan bir hamle yaptı. Sevgili Hande ile siteye taşınan Reha, Filiz ve Karsu'yu çileden çıkardı. Reha taşınınca, Lale de sık sık siteye gelip gitmeye başladı. Bu durum Atilla'yı köşeye sıkıştırdı. Lale'yle karşılaşmamaya çalışan Atilla için çember giderek daralıyordu.
Filiz, Cennet Sitesi'nde Sevgililer Günü için bir konser vermeye karar verdi. Konser için ise genç bir sanatçı ile anlaştılar; Mert Melek! Mert Melek sahneye çıktığında Atilla şoke oldu ve apar topar oradan ayrıldı.
Bölümün finalinde ise Mert Melek'in, Atilla'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mert'in kapısını çalan Atilla'nın tepkisi ve ikilinin arasındaki gerilim merak uyandırdı. Atilla ve Mert Melek'in hikayesi ile ilgili sorular gelecek hafta yeni bölümde yanıt bulacak.