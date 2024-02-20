SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE: Karsu Atilla'nın dudağına yapıştı! Yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu dizisi ilgi çekiyor. Oyuncu kadrosu ve sahneleri ile her bölüm sonrası gündemde kalmayı başaran Sandık Kokusu'nun yeni bölümü ise merakla bekleniyor. İzleyiciler Sandık Kokusu'nun 11. bölümünü araştırıyor. Sandık Kokusu 11. bölüm 2. fragmanı izle! Sandık Kokusu'nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar…

KARSU ATİLLA'YI NEDEN DUDAĞINDAN ÖPTÜ?

Karsu'nun Adnan'la karşı karşıya geldiği tanıtımda, Irmak aniden fenalaşıyor ve hastanede hamile olduğu ortaya çıkıyor. Reha ve Karsu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Reha'nın sert sözleri dikkat çekiyor. Karsu'nun Reha'ya Atilla'nın sevgilisi olduğunu söylemesi ve onu dudaklarından öpmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Bu anlara şahit olan Reha'nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

OYUNCULAR

KARSU - Özge Özpirinçci

FİLİZ - Demet Akbağ

ATİLLA - Metin Akdülger

REHA - Necip Memili

OZAN - Şahin Sancak

ŞÜKRAN - İnci Şen

TÜRKAN - Nalan Okçuoğlu

İPEK - Arya Bozabalı

EKREM - Emre Şen

GÜLAY - Sedef Pehlivanoğlu

TILSIM - Mina Akdin

KUZEY - Sarp Kaan Altınçapa

SELİN - Miray Yeral

IRMAK - Meriç Aral

ADNAN - Levent Can

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun yayınlanan 10. bölümünde; Ozan'ın ölümüne sebep olduğu için yaşadığı vicdan azabıyla mücadele eden Atilla zor anlar yaşadı. Diğer yandan Ozan'ın aniden ortadan kaybolmasını garip bulan Karsu arayışa başladı.

Reha, Cennet Sitesi'nde ev tutarak şaşırtan bir hamle yaptı. Sevgili Hande ile siteye taşınan Reha, Filiz ve Karsu'yu çileden çıkardı. Reha taşınınca, Lale de sık sık siteye gelip gitmeye başladı. Bu durum Atilla'yı köşeye sıkıştırdı. Lale'yle karşılaşmamaya çalışan Atilla için çember giderek daralıyordu.

Filiz, Cennet Sitesi'nde Sevgililer Günü için bir konser vermeye karar verdi. Konser için ise genç bir sanatçı ile anlaştılar; Mert Melek! Mert Melek sahneye çıktığında Atilla şoke oldu ve apar topar oradan ayrıldı.

Bölümün finalinde ise Mert Melek'in, Atilla'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Mert'in kapısını çalan Atilla'nın tepkisi ve ikilinin arasındaki gerilim merak uyandırdı. Atilla ve Mert Melek'in hikayesi ile ilgili sorular gelecek hafta yeni bölümde yanıt bulacak.