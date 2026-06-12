Sanayi tesislerinde büyük risk: Patlama ve yangınlar önlenebilir mi? Uzmanı açıkladı

Sanayi tesislerinde yaşanan patlama ve yangınlar, yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda can güvenliğini tehdit eden ciddi sonuçlara da yol açıyor. Özellikle kimyasal üretim, depolama ve lojistik süreçlerinde küçük bir ihmalin büyük felaketlere dönüşebildiği biliniyor. Artan endüstriyel üretim hacmiyle birlikte risklerin de büyüdüğüne dikkat çekilirken, alınabilecek önlemler yeniden gündeme geliyor. TMGD Mühendislik kurucu ortağı Seyit Erdem Türkmen; “Sanayi tesislerinde en büyük risklerden biri, yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanlış depolanması ve yönetilmesi. Özellikle kimyasal maddelerin taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında uluslararası standartlara uyulmaması, zincirleme kazalara davetiye çıkarıyor” diyor.

SANAYİDE GÖRÜNMEYEN TEHLİKE: YANICI VE PATLAYICI MADDELER

Tehlikeli madde güvenliği yalnızca bir prosedür değil, işletmenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. 2017 yılında tehlikeli maddelerle ilgili güncel yaklaşımları ele aldığı bir makale kaleme alan Seyit Erdem Türkmen, özellikle arıtma kimyasalları gibi çoğu zaman “düşük riskli” olarak görülen maddelerin dahi yanlış koşullarda ciddi tehlikeler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Türkmen’e göre, risk algısının doğru oluşturulmaması ve çalışanların yeterince bilinçlendirilmemesi, kazaların temel nedenleri arasında yer alıyor.

Ayrıca uluslararası taşımacılıkta geçerli olan kuralların (örneğin hava taşımacılığında uygulanan standartlar) yalnızca lojistik süreçlerde değil, tesis içi operasyonlarda da referans alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda IATA DGR gibi düzenlemelere hakim uzmanların süreçlere dahil edilmesi, riskleri minimize eden önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

SEYİT ERDEM TÜRKMEN: DOĞRU RİSK ANALİZİ VE EĞİTİM, KAZALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLER

Sektörün öncü isimlerinden biri olan Türkmen, sanayi tesislerinde yaşanan patlama ve yangınların büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor. Türkmen, “Bu tür kazaların çoğu öngörülebilir risklerin yeterince analiz edilmemesinden kaynaklanıyor. Oysa doğru bir risk değerlendirmesi ve düzenli denetim mekanizmalarıyla bu olayların önüne geçmek mümkün” dedi.

Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanmasının yasal bir zorunluluk olmasının ötesinde, işletmeler için hayati bir yol haritası sunduğunu belirten Türkmen, özellikle ex-proof ekipman kullanımı, statik elektrik kontrolü ve uygun havalandırma sistemlerinin kritik rol oynadığını ifade ediyor. Yangın eğitici eğitmeni olarak da sahada aktif rol alan Türkmen, çalışanların düzenli olarak tatbikatlara katılmasının ve acil durum senaryolarının önceden planlanmasının önemine vurgu yapıyor.

Türkmen ayrıca, kurucu ortağı olduğu TMGD TR Mühendislik’in sektörde elde ettiği başarıların da bu alandaki farkındalığın artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Şirketin 2022 yılında “Yılın En İyi Tehlikeli Madde Forwarder ve Lojistik” markası seçilmesi, güvenlik odaklı yaklaşımın sektörde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak uzmanlara göre, sanayi tesislerinde yaşanan yangın ve patlamalar kader değil; doğru mühendislik uygulamaları, eğitim ve denetim süreçleriyle büyük ölçüde önlenebilir riskler arasında yer alıyor. Bu noktada işletmelere düşen en önemli görev ise güvenliği bir maliyet kalemi değil, vazgeçilmez bir yatırım olarak görmek.