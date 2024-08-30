Programda, Kayahan ve ailesi arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Kayahan'ın ailesinin, onun seçimlerini onaylamadığı ve bunun Aslı'yı etkilediği iddiaları programda yer aldı. Peki, Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir?

KAYAHAN VE AİLESİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Sana Değer'de, Kayahan ve ailesi arasında yaşanan tartışmalar dikkatleri çekti. Kayahan'ın ailesinin, onun seçimlerini onaylamadığı ve bunun Aslı'yı etkilediği yönünde sözler programda gündem oldu:

"Kayahan, sen başından beri kızımın hiçbir zaman yanında arkasında durmadın. Sen o kadar çok milletin ağzına bakarak hareket ediyorsun ki en ufak bir sorunda Aslı'yı bırakıp kapıyı çarpıp gidebilecek bir yapıya sahipsin."

DİYALOGLAR TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Sana Değer'de söylenen şarkı, duygusal bir hava yarattı.

Söylenen şarkı, ekran başındakileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, programdaki diyaloglar yaşanan sitemler ve Teyze'nin yorumları ise tartışmaların artmasına neden oldu.

GERGİNLİK BİR AN OLSUN DÜŞMÜYOR

Sana Değer'de , Teyze'nin Aslı'yı Pazartesi gününe kadar beklemesi gerektiğini ifade etmesi veve Kayahan'la ilgili sözleri tartışmaları alevlendirdi.

"Teyze, sen bu hanımefendiyi Pazartesi'yi bekle, yarın al gel. Yarın biz bu işi nihayetine erdireceğiz. Çünkü işte yani aşıkım diyor. Al sana bu şarkı diyor, çocuklar siz oradan diyorsunuz ki öyle değil, böyle."

Birsen Hanım'ın sözleri de dikatleri çekti:

"Lütfen sizden ricam, bir parça empati yapın. Benim çocuğumun orada bu kadar üstüne gitmeyin. Ben sizi anlayabiliyorum. Evet, oraya katılmak istemiyorum. Sizinle görüşmek, muhatap olmak istemiyorum."

Yaşananlar sonrası Aslı da kendi düşüncelerini ifade etti:

"Evet, annem kesinlikle onaylamıyor burada bulunmam. Zaten nişanda da kınada da burada olamamıştı. Evet, anne, seni bu davranışlarım dolayı üzdüğüm için özür dilerim."

MADDİ KONULAR DA TARTIŞMAYA DAHİL EDİLDİ

Kayahan'ın para harcama düzeni de programa tartışmaya açıldı. "Kayahan Iğdır'dayken bana attığı mesajlarda artık eskisi gibi olmayacağını, bütün çalışıp kazandığı parayı işte ben sana estetik yaptıracağım, sahne alacağım, İstanbul'a geleyim mi diye beni yokladı."

Programa katılanlar arasındaki tartışmalar devam ediyor ve bir sonraki programda sorunlar çözülmeye çalışılacak.