Üye Girişi
Haberler

Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Star TV ekranlarında yayınlanan Sana Değer programında yaşananlar ilgi odağı olur. İzleyiciler Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir ve Kayahan kimdir gibi konuları araştırdı.

Programda, Kayahan ve ailesi arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Kayahan'ın ailesinin, onun seçimlerini onaylamadığı ve bunun Aslı'yı etkilediği iddiaları programda yer aldı. Peki, Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir?

KAYAHAN VE AİLESİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Sana Değer'de, Kayahan ve ailesi arasında yaşanan tartışmalar dikkatleri çekti. Kayahan'ın ailesinin, onun seçimlerini onaylamadığı ve bunun Aslı'yı etkilediği yönünde sözler programda gündem oldu:

"Kayahan, sen başından beri kızımın hiçbir zaman yanında arkasında durmadın. Sen o kadar çok milletin ağzına bakarak hareket ediyorsun ki en ufak bir sorunda Aslı'yı bırakıp kapıyı çarpıp gidebilecek bir yapıya sahipsin."

DİYALOGLAR TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Sana Değer'de söylenen şarkı, duygusal bir hava yarattı.

Söylenen şarkı, ekran başındakileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, programdaki diyaloglar yaşanan sitemler ve Teyze'nin yorumları ise tartışmaların artmasına neden oldu.

Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir?

GERGİNLİK BİR AN OLSUN DÜŞMÜYOR

Sana Değer'de , Teyze'nin Aslı'yı Pazartesi gününe kadar beklemesi gerektiğini ifade etmesi veve Kayahan'la ilgili sözleri tartışmaları alevlendirdi.

"Teyze, sen bu hanımefendiyi Pazartesi'yi bekle, yarın al gel. Yarın biz bu işi nihayetine erdireceğiz. Çünkü işte yani aşıkım diyor. Al sana bu şarkı diyor, çocuklar siz oradan diyorsunuz ki öyle değil, böyle."

Birsen Hanım'ın sözleri de dikatleri çekti:

"Lütfen sizden ricam, bir parça empati yapın. Benim çocuğumun orada bu kadar üstüne gitmeyin. Ben sizi anlayabiliyorum. Evet, oraya katılmak istemiyorum. Sizinle görüşmek, muhatap olmak istemiyorum."

Yaşananlar sonrası Aslı da kendi düşüncelerini ifade etti:

"Evet, annem kesinlikle onaylamıyor burada bulunmam. Zaten nişanda da kınada da burada olamamıştı. Evet, anne, seni bu davranışlarım dolayı üzdüğüm için özür dilerim."

Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir?

MADDİ KONULAR DA TARTIŞMAYA DAHİL EDİLDİ

Kayahan'ın para harcama düzeni de programa tartışmaya açıldı. "Kayahan Iğdır'dayken bana attığı mesajlarda artık eskisi gibi olmayacağını, bütün çalışıp kazandığı parayı işte ben sana estetik yaptıracağım, sahne alacağım, İstanbul'a geleyim mi diye beni yokladı."

Programa katılanlar arasındaki tartışmalar devam ediyor ve bir sonraki programda sorunlar çözülmeye çalışılacak.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Star Tv Star Tv Star Star Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

 Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA çekilişi ne zaman, hangi kanalda? UEFA çekilişi nasıl izlenir? Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir? Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı?
title