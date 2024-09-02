SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne?

Sana Değer programı, Türkiye'nin en sevilen ikililerinden Songül Karlı ve Uğur Arslan tarafından sunuluyor. Program, evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu haline geliyor. Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ekranlara geliyor. Peki, Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne?

SANA DEĞER PROGRAMI SUNUCULARI KİM?

Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ekranlara geliyor.

SANA DEĞER PROGRAMI KONUSU NE?

Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Songül Karlı ve Uğur Arslan ikilisi, gençlerin hayatlarına dokunarak onların mutluluğunu sağlamak için çaba gösteriyor. Program hafta içi her sabah Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

SANA DEĞER CANLI İZLE