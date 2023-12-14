San Marino, dünyanın en eski cumhuriyeti olma özelliğine sahip. İtalya'nın kuzeyinde, Adriyatik Denizi'ne yakın bir konumda yer alıyor. Bu küçük ülke, yalnızca 61 kilometrekarelik bir alana sahip olmasına rağmen, zengin tarihi ve kültürel mirası ile biliniyor.

San Marino nerede, hangi kıtada yer alıyor? San Marino başkenti neresi?

San Marino, küçük boyutuna rağmen Avrupa'nın ilginç ve tarihi zenginliklere sahip mikro devletlerinden biridir. Bu ülke, kendine özgü coğrafi konumu, tarihî zenginlikleri ve kültürel çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. İşte, San Marino'nun coğrafi, kültürel ve ekonomik özellikleri...

SAN MARİNO COĞRAFİ KONUMU

San Marino, İtalya'nın kuzeydoğusunda, Apennin Dağları'nın zirvesinde yer alır. Ülkenin çevresi İtalya ile çevrili olup, Rimini şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Bu konum, San Marino'ya etkileyici manzaralar sunar.

SAN MARİNO BAŞKENTİ NERESİ?

San Marino'nun başkenti ve en büyük şehri aynı zamanda ülkenin ismini taşıyan San Marino'dur. Bu tarihi şehir, Orta Çağ'dan kalma mimarisi, eski kalesi ve dar sokakları ile bilinir.

SAN MARİNO PARA BİRİMİ

San Marino'nun resmi para birimi Euro (EUR)'dur. Euro'nun kullanılması, ülkenin Avrupa Birliği ekonomik alanına entegre olduğunu gösterir.