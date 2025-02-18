Samsun'da 18 Şubat 2025 Salı günü, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Öğrenciler ve veliler, " Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belirli ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, Samsun'da okullar tatil mi? 18 Şubat Salı okullar tatil edildi mi?

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli ilçelerde 18 Şubat 2025 tarihinde okullar tatil edilmiştir.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, ilkadım, Tekkeköy, Terme, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.