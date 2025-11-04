Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 4 Kasım ŞL maç programı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bu akşam oynanacak. Karşılaşmalar Tabii Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Günün ilk maçları saat 20.45'te başlayacak. Napoli - Eintracht Frankfurt mücadelesi Tabii Spor 1 ekranlarında, Slavia Prag - Arsenal karşılaşması ise Tabii Spor kanalında yayınlanacak. Akşamın ilerleyen saatlerinde oynanacak maçlar ise saat 23.00'te başlayacak.

Gece seansında sekiz karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise maçı Tabii Spor 3, Bodo/Glimt - Monaco mücadelesi Tabii Spor 5, Juventus - Sporting karşılaşması Tabii Spor 2, Liverpool - Real Madrid maçı Tabii Spor, Olympiakos - PSV mücadelesi Tabii Spor 6, Paris Saint-Germain - Bayern Münih karşılaşması Tabii Spor 1 ve Tottenham - Kopenhag mücadelesi Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Avrupa futbolunun iki devi Liverpool ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Bu maç, günün en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Liverpool taraftarı Anfield'da takımlarını desteklerken, Real Madrid de deplasmanda galibiyet arayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkan bu maç, Tabii Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.