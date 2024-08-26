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Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli?

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Feyza Aktan ile evliliğinde bir çocuğu olan Özcan Deniz, Samar Dadgar ile 2023 yılında dünya evine girdi. Peki, Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in eşi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Samar Dadgar nereli ve kimdir soruları sık sık araştırılıyor. Samar Dadgar kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SAMAR DADGAR KİMDİR?

Samar Dadgar 1994 yılında İran'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İran'da başlayan Samar Dadgar, İran'dan ayrıldıktan sonra eğitimine Avrupa'da devam etmiştir.

1.5 yıldır birlikte olan İranlı modacı Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde sürpriz bir nikah ile evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan Samar Dagar ve Özcan Deniz, sosyal medya hesaplarından nikaha ilişkin kareler paylaştı. Samar Dadgar House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir.

Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli?

Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Samar Dadgar Özcan Deniz Gündem Magazin Yaşam Haberler

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