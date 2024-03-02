Salih Aydın kimdir? AKP Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın nereli, kaç yaşında?

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ağrı Belediye Başkan adayı ise Salih Aydın oldu. Vatandaşlar, Salih Aydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Salih Aydın kimdir? AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın kaç yaşında, nereli?

SALİH AYDIN KİMDİR?

1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.