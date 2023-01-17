Salako konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Salako filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı?
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Bugün Show TV'de Salako filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Salako konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Salako filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Salako filmi nerede çekildi? Salako filminin konusu nedir? Salako oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Salako filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Salako konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Salako filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? Salako ne zaman çıktı? Salako hangi yıl çekildi?
Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.
Film, Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.
- Kemal Sunal - Salako
- Meral Zeren - Emine (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)
- İhsan Yüce - Reşit Ağa (ses. Rıza Tüzün)
- Talat Gözbak - Abuzer Efendi (ses. Kamran Usluer)
- Nevzat Okçugil - Reşit ağanın karısı
- Özden Yüce - Emine'nin kardeşi
- Sevinç Okşar
- Oktar Durukan - Hamido (ses. Hayri Esen)
- Mete İnselel - Kasaba berberi (ses. Devrim Parscan)
- İhsan Baysal - Deli Ökkeş (ses. Cemil Can Bıçakçı)
- Kudret Karadağ - Tilki Selim (ses. Timuçin Caymaz)
- Yusuf Sezer - Tefeci Abuzer'in adamı
- Necdet Yakın - Köy berberi (ses. Devrim Parscan)
- Urfalı Babi - Urfalı
- Zeki Alpan - Kumaşçı
- Ahmet Turgutlu - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
- Mustafa Yavuz - İzci Mehmet (ses. Ünal Gürel)
- Hakkı Kıvanç - Kahveci
- Yusuf Çetin - Hamido'nun adamı (ses. Ersan Uysal)
- Ahmet Karaca - Hamido'nun adamı
- Sabahat İzgü - Köylü
- Bahri Ateş - Köylü
- Nermin Özses - Köylü
- İhsan Gedik - Reşit Ağa nın adamı
- Dündar Aydınlı - Hamidonun adamı
- Günay Güner - Hamidonun adamı
- Yaşar Şener - Köylü
- Feridun Çölgeçen - Sarraf (ses. Osman Alyanak
- Osman Han - Köylü
- Niyazi Gökdere - Köylü
- Yaşar Güçlü - Köylü
- Yusuf Çağatay - Esnaf