Bugün Show TV'de Salako filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Salako konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Salako filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Salako filmi nerede çekildi? Salako filminin konusu nedir? Salako oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Salako filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Salako konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Salako filmi hangi il ve ilçede çekildi? Film hangi yıl yapımı? Salako ne zaman çıktı? Salako hangi yıl çekildi?

SALAKO KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkânsızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye âşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

SALAKO NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Çatalca İnceğiz mağaraları ile Çatalca'nın Kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO OYUNCULARI KİMLER?