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Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü?

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Sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti. Salahsun Hekimoğlu'nun kim olduğu ve hayatını kaybedip kaybetmediği konusunda bilgiler araştırılıyor. Hekimoğlu'nun hayatı ve vefat sebebi hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı haberimizi okuyabilirsiniz.

Kurtlar Vadisi ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde rol alan usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Hekimoğlu'nun ölüm haberi Oyuncular Sendikası tarafından verildi. Peki, Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü?

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü?

SALAHSUN HEKİMOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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