Sakla Beni hangi kanalda? Sakla Beni nerede, saat kaçta yayınlanıyor?

Sakla Beni hangi kanalda? Sorusu, Sakla Beni dizisinin yeni bölümlerini izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmakta. Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Peki, Sakla Beni hangi kanalda? Sakla Beni nerede, saat kaçta yayınlanıyor?

SAKLA BENİ HANGİ KANALDA?

Sakla Beni dizisi her Perşembe 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanmaktadır. Perşembe 20.00'da Star Tv'de yayınlanmakta olan bölümü kaçıranlar ise Star TV resmi internet sitesi üzerinden geçmiş bölümleri izleyebilir. Ayrıca Sakla Beni'yi Star TV Platformlarından da izleyebilirsiniz.

SAKLA BENİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.