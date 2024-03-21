Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 21. Bölüm HD CANLI izleme linki!

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni HD CANLI izleme linki!

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın boşanmayı istediğini söylemesi bir anda soğuk rüzgarlar estirirken, İncila ev için imzaladığı belgeyi ateşe atar. Öfkesi yatışmayan Naz, Mete'ye hiçbir zaman iyi bir çift olamadıklarını söyleyerek boşanma konusunda ısrarını sürdürür. Yıllardır büyük sorunlarla mücadele eden Gülten'in üzerindeki ölü toprağını atmaya başlaması herkes için sürpriz olur.

Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Kadir, bu konuyu Mete'ye açar fakat onu çok şaşırtan şeyler duyar. Naz'ın boşanmak için yardım istemesiyle kendini kötü hisseden İncila, ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Kızının Mete'den ayrılmasına sıcak bakmayan Filiz, onu bu kararından döndürmek için her yolu dener, fakat İzzet ile ilgili öğreneceği sarsıcı gerçeğe hiç hazırlıklı değildir. Ailelerinin tüm ısrarlarına rağmen Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel kalkan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar beklemektedir.

SAKLA BENİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

Dizinin başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı afiş göz kamaştırdı.

Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

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Yayın saati: Perşembe 20.00

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