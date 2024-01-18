Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki!

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni HD CANLI izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ziya Bey'in kararıyla Kadir'in yeniden sahneye çıkması Naz'ın, İncila'yı Ozan ile evlendirme hayallerini suya düşürür. Bu karar ortamı yeniden kaosa sürükleyip Atıf ve Ziya'yı karşı karşıya getirirken, öfke kılıçlarının bir kez daha çekilmesine neden olur. Kendi kararlarını almak için adım atmak isteyen İncila, Kadir ile nişanı atar. İncila'nın Ozan ile evliliğinin kaldığını öğrenen Müberra büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, İncila kendini sokakta bulur. İncila'yı nankörlükle suçlayan Naz ona yaptığı baskıların dozunu artırırken, bu zorba tavırlardan rahatsız olan Mete, gidişata son vermek için Naz ile karşı karşıya gelir.Filiz, İncila ile ilgili büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşar. İncila'yı kaybetmek istemeyen Naz, Kadir ile bir anlaşma yapar. İçinde sıkıştıkları çıkmazları ve kaosu geride bırakmak isteyen Mete ve İncila, yeni bir hayata yelken açmanın hazırlığındayken, Naz hiç beklenmedik bir haber verir.

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kont Ziya'nın yaptığı teklif herkesi şaşkınlığa uğratır. Güvenebileceği birilerine ihtiyaç duyan Kont Ziya bu hamlesiyle Kadir'i yanına çekerken, bir yandan da torunu Mete'ye bir ders vermeyi amaçlamaktadır. İncila'dan ayrılmamak için kesin bir çözüm arayışında olan Naz, Ziya'nın karşısına geçerek İncila'nın kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatır. Kont Ziya'nın davetlisi olarak akşam yemeğine gelen Kadir ve İncila stresli bir akşam geçirirken, beklenmedik bir misafirin gelişiyle ortam gerilir.

SAKLA BENİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

Dizinin başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı afiş göz kamaştırdı.

Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

SAKLA BENİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Yayın saati: Perşembe 20.00

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