Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm tek parça izle! Şakir Paşa Ailesison bölüm neler oldu?

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sara Hanım, ailenin tarihini kayda geçirme kararı alır ve geçmişin derin izlerini, unutulmaz anılarını ölümsüzleştirmek ister. Basılmamış bu hatıratta, ailenin tarihi başarılarının yanı sıra saklı sırları da gün yüzüne çıkar. Bu özel bölümün en büyük sürprizi ise, Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat'ın konuk oyuncu olarak katılmasıdır. Serra Hanım, hatıratın yazarı olarak aileye yaptığı ziyaretler sırasında her bir aile ferdini dinleyerek onların gözünden geçmişi anlamaya ve izlerini keşfetmeye çalışacaktır.

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