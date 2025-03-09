Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 9. bölüm NOW TV 9 Mart Pazar canlı izleme linki!

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak. Şakir Paşa CANLI izle! Şakir Paşa Ailesi 9. bölüm NOW TV 9 Mart Pazar canlı izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rozali'nin varlığı Şakir Paşa'yı huzursuz ederken İsmet Hanım başta olmak üzere köşktekilerin gerginliğini artırır. Rozali ise herkesi rahatsız etmekle kalmayacak öfkesini tüm aileden çıkartmak isteyecektir. Cevat, Sümbül'ün ne işler karıştırdığının sonunda farkına varır. Ancak bu yalnızca yeni bir skandalın başlangıcıdır. Devam eden savaş her geçen gün köşkün daralmasına sebep olurken ailenin ne çalışanlarına ne de maddi sıkıntılarına halen bir dermanları yoktur. Köşkün içindeki hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerler. Köşke gelen bir haber ise her şeyi değiştirecektir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI KİM?

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

ŞAKİR PAŞA AİLESİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi dizisini NOW TV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.