Üye Girişi
Haberler

Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan oldu. Arama motorlarında ise Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya iline yeni vali atandı. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

SAKARYA VALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:

Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında?


SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İlkokulu Danişment İlkokulunda tamamlayan Doğan Orta ve Lise eğitimini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. 1987 yılında " İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini" kazanmış ve 1991 yılında da başarı ile mezun olmuştur.Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini " Türkiye'de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti" konulu tezi hazırlayarak tamamlamıştır.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atanan Doğan, bu dönem içerisinde 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi almış ve burada bazı mesleki incelemelerde bulunmuştur.1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başlayan Doğan, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine atanmıştır. 27 Ekim 2018 tarihinde Resim Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanmıştır.15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Rahmi Doğan Politika Sakarya Sakarya Yaşam

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });