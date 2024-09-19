Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya iline yeni vali atandı. Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

SAKARYA VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



SAKARYA VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İlkokulu Danişment İlkokulunda tamamlayan Doğan Orta ve Lise eğitimini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. 1987 yılında " İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini" kazanmış ve 1991 yılında da başarı ile mezun olmuştur.Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini " Türkiye'de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti" konulu tezi hazırlayarak tamamlamıştır.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atanan Doğan, bu dönem içerisinde 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi almış ve burada bazı mesleki incelemelerde bulunmuştur.1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başlayan Doğan, 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine atanmıştır. 27 Ekim 2018 tarihinde Resim Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atanmıştır.15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Evli ve iki çocuk babasıdır.