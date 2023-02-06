Sakarya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sakarya'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Sakarya'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Sakarya'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Sakarya'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sakaryada okullar tatil edildi mi? Sakarya'da okullar yarın tatil mi?

Sakarya'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Sakarya Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Sakarya'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Sakarya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Sakaryada okullar tatil edildi mi? Sakarya'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca 6 Şubat Pazartesi günü engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

6 ŞUBAT PAZARTESİ SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sakarya'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.