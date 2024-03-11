Sait Ali Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Sait Ali Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Sait Ali Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sait Ali Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Sait Ali Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

SAİT ALİ ARSLAN KİMDİR?

Sait Ali Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.