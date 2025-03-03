İslam dininde oruç ibadeti, imsak vaktinden güneşin batışına kadar hiçbir şey yememek ve içmemek üzerine kuruludur. Peki, sahursuz oruç tutmak dinen caiz mi? Sahura kalkmadan oruç tutmak, İslam'a göre geçerli ve makbul kabul edilir. Peki, Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mı?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahura kalkmadan oruç tutmak dinen caizdir ve oruç bozulmaz. Fakat sahur, orucu daha kolay tutabilmek ve sağlık açısından faydalı olduğu için tavsiye edilmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şerifinde, "Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket vardır." (Buhari, Savm, 20) buyurmuştur.

SAHURUN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.