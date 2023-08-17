Sahtekar ikili konusu ne? Sahtekar İkili oyuncu kadrosu!

Sahtekar İkili adlı yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı hakkında bilgi arayanlar için detaylar bu içerikte yer alıyor. Sahtekar İkili'nin hikayesi, oyuncuları ve hangi yıl çekildiği merak konusu. İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında ekranlara gelen Sahtekar İkili bu akşam ekranlara geldi. Sahtekar İkili konusu ve oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından filmde yer alan ünlü isimler araştırılmaktadır. Peki, Sahtekar ikili konusu ne? Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

SAHTEKAR İKİLİ KONUSU NE?

Sahtekar İkili filmi milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

SAHTEKAR İKİLİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sahtekar İkili filmi 2021 yılında ABD'de çekilmiştir.

SAHTEKAR İKİLİ OYUNCU KADROSU!

Sahtekar İkili filmin oyuncu kadrosunda, Kristen Bell, Kirby Howell-Baptiste, Vince Vaughn isimleri yer almaktadır.

