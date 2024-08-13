Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sahte Kabadayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sahte Kabadayı konusu, özeti ve Sahte Kabadayı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sahte Kabadayı filmi konusu nedir? Sahte Kabadayı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kaba dayı filminin detayları…

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir kasabada yaşayan ve halk tarafından Kabadayı olarak tanınan bir adamın öyküsünü anlatır. Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter, aslında sahte bir Kabadayı'dır. Gerçekten cesur ve etkili bir çete lideri olmasa da, kendini öyle gösterir ve bu durum çeşitli komik ve dramatik olaylara yol açar. Film, bu karakterin etrafında gelişen olayları ve çatışmaları mizahi bir dille işler.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kemal Sunal - Ana karakter, sahte Kabadayı

Şener Şen - Filmde önemli bir rol oynar

Ayşen Gruda - Kadın karakterlerden biri

Zeki Alasya - Kemal Sunal'ın dostlarından biri

Metin Akpınar - Diğer önemli karakterlerden biri

Nigar Uluer - Yardımcı rol

SAHTE KABADAYI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 1983 yılında çekilmiştir. Çekimlerin büyük kısmı İstanbul'da gerçekleştirilmiştir, özellikle de İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve stüdyolarında. Bu dönem, Türk sinemasında Kemal Sunal'ın en popüler olduğu yıllardır ve bu film de onun komedi tarzını yansıtan önemli bir yapıt olarak kabul edilir.