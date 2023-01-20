Şahmaran nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede?
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Netflix'in heyecanla beklenen yeni dizisi Şahmaran bugün platformda yayınlandı. Diziyi izleyenler, Şahmaran nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? araştırması yapıyor. Peki, Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Şahmaran dizisindeki mekanlar neresi? İşte detaylar...
Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Şahmaran nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede?
Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı.
Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.
Serenay Sarıkaya - Şahsu
Burak Deniz - Maran
Mustafa Uğurlu - Davut
Mahir Günşiray - Ural
Mert Ramazan Demir - Cihan
Ebru Özkan - Çavgeş
Hakan Karahan - Lakmu
Elif Nur Kerkük - Medine
Mehmet Bilge Aslan - Salih
Berfu Halisdemir - Diba
Nilay Erdönmez - Hare
Nil Sude Albayrak - Bike
Ayşe Lebriz Berkem - Tutku
Ece Ertez - Lilit
Beran Soysal - Camsap
Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu