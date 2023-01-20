Netflix'in heyecanla beklenen yeni dizisi Şahmaran bugün platformda yayınlandı. Diziyi izleyenler, Şahmaran nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? araştırması yapıyor. Peki, Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Şahmaran dizisindeki mekanlar neresi? İşte detaylar...

Şahmaran konusu ne? Şahmaran gerçek hikayesi ne? Şahmaran dizisi konusu ne, uyarlama mı?

Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Şahmaran nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Şahmaran dizisi nerede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede?

ŞAHMARAN NE ZAMAN?

Şahmaran dizisi 20 Ocak 2023 tarihinde Netflix'te yayınlandı.

ŞAHMARAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Şahmaran dizisinin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşti.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya - Şahsu

Burak Deniz - Maran

Mustafa Uğurlu - Davut

Mahir Günşiray - Ural

Mert Ramazan Demir - Cihan

Ebru Özkan - Çavgeş

Hakan Karahan - Lakmu

Elif Nur Kerkük - Medine

Mehmet Bilge Aslan - Salih

Berfu Halisdemir - Diba

Nilay Erdönmez - Hare

Nil Sude Albayrak - Bike

Ayşe Lebriz Berkem - Tutku

Ece Ertez - Lilit

Beran Soysal - Camsap

Almina Günaydın - Şahsu'nun çocukluğu