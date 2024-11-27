RTÜK tarafından 4 diziye program durduma cezası verildi. Arka Sokaklar'a, yayınlanan son bölümdeki sahne nedeniyle ceza verilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan yasadışı bahis reklamı için ise yaptırım kararı alındı. Sahipsizler neden yok, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAHİPSİZLER NEDEN YOK?

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

27 Kasım Çarşamba günü Sahipsizler Star TV yayın akışına yer alıyor.

İşte yayın akışı:.