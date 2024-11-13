Sahipsizler dizisi, altı kardeşin başına gelen felaketlere rağmen birbirlerinden kopmamak için verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor. Peki, Sahipsizler Melis kimdir?

SAHİPSİZLER MELİS KİM?

Melis, güzelliğini erkeklerin ilgisini çekmek için kullanmayan, sert karakterli bir lise öğrencisidir. Annesinin ilişkilerinden dolayı kalbini kapatmış ve ailesinden uzaklaşmak istemektedir. Mutsuzluğunun sebebini, aileden aforoz edilen dayısı Cevdet olarak görmektedir. Ancak kalbi biri için çarpmaya başladığında, yaşamak istediği hayat ile hisleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

MİNA DERMAN KİMDİR?

Mina Derman, 11 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. MEF Okulları'ndan mezun olan Mina Derman, Italya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvurarak kabul edildi. Ünlü oyuncu Arif Pişkin'den oyunculuk dersleri almıştır. İncir Ağacı dizisi ile oyunculuk sektörüne adım atan Derman, daha sonra Bir Annenin Günahı adlı dizide Zehra karakterine hayat vermiştir. ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakteriyle dikkatleri çeken güzel oyuncu şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol almıştır.

Dizileri:

2022- Oğlum - Ceren

2021- Baş Belası - Sıla

2020- Bir Annenin Günahı - Zehra

2019- İncir Ağacı - İnci