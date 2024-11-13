Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler dizisi, gerçek bir hikâyeden esinleniyor. Peki, Sahipsizler Fidan kim?

SAHİPSİZLER FİDAN KİM?

Dizide Ece Bağcı'nın hayat verdiği Fidan, hırslı bir kızdır. Başka türlü hayatların olduğunu gördükçe yetiştirildiği değerleri ilk o unutur. Peşlerindeki bela yüzünden diğer kardeşleri ne kadar saklanmak, görünmez olmak istiyorsa Fidan tam tersi görülmek, fark edilmek ve ilgilenilmek ister.

ECE BAĞCI KİMDİR?

Ece Bağcı, 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İstanbul'da yaşamaktadır. İlk sinema deneyiminde performansı ile dikkat çeken Bağcı, uluslararası ödüllere aday gösteriliyor.

Ece Bağcı, Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Kuru Otlar Üstüne"deki 'Sevim' rolüyle Chicago Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı

Ece Bağcı, Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar, Gar, Phone isimli tiyatro oyunlarında da rol almıştır.