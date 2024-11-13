Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler dizisi 13 Kasım Çarşamba akşamı Star Tv'de ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor?

SAHİPSİZLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sahipsizler dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Ayrıca dizinin hikayesinde Bala ve Rıfat'ın büyük aşklarının İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başladığı belirtiliyor.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.