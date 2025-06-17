Sahipsizler Devran öldü mü? Sahipsizler dizisinde kim öldü?

Sahipsizler Devran öldü mü? Sahipsizler dizisinde kim öldü?
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Sahipsizler Devran öldü mü? Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Sahipsizler dizisinde Devran karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası, "Devran diziden ayrıldı mı?" sorusu sosyal medyada gündeme geldi.

Sahipsizler Devran öldü mü? sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılırken, karakterin dizideki geleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Devran'ın dizide yaşadığı çatışmalı sahneler ve aldığı ağır darbeler, akıllara ölüm ihtimalini getirdi. Peki, Devran karakterine ne oldu? Sahipsizler dizisinde Devran ölecek mi yoksa hikâyeye başka bir şekilde mi devam edecek? İşte detaylar…

SAHİPSİZLER DEVRAN ÖLDÜ MÜ?

Star TV'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler dizisi, sürükleyici hikâyesiyle büyük beğeni topluyor. Dizide öne çıkan karakterlerden biri olan Devran, son bölümlerde yaşadığı olaylar nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sahipsizler Devran öldü mü?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gençlerin mutlu olmasına destek olmaya çalışan Cevdet Baba, Zeliha'yı Yusuf'a istemeye karar verir. Bu gelişmeyi haber alan Haşmet, konuyu biraz da yanlış anlayarak duruma tepki gösterir.

Zehirlenme olayının arkasında Meryem'in olduğundan şüphelenen Azize, onunla yüzleşir. Torununun Devran ile mutlu olmasını isteyen Hamiyet, Azize'nin kınasını yapmak istediğini söyler ve hazırlıklar başlar. Meryem'e sahip çıkılmadığını düşünen Kevi Nine, Alazlara bu durumdan dolayı çok öfkelenir. Yaşanan onca zorluğa ve engellere rağmen birbirlerine ve sevgilerine sahip çıkan Azize ile Devran, baş başa kalabilmek için sabırsızdır.

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