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Sahipsizler 13. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler 13. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
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Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler 13. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler 13. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devran'ın İstanbul'da kalma isteğinin ardındaki sebebin Vera olduğunu öğrenen Azize, bu duruma öfkelenir ve Devran'a çıkışır. Kardeşlerinin yanında kalmaya karar veren Azize'nin attığı bu adım, küçükler tarafından sevinçle karşılanır. Yusuf'a olan sevgisini daha fazla saklamak istemeyen Zeliha, her ne pahasına olursa olsun bu gerçeği haykırırcasına dile getirmeye karar verir. Geçmişe dair sakladıkları bir sır ortaya çıkan Haşmet ve Necla, Melis'e kendilerini affettirmek ve onu bir plana ikna etmek için çareyi bileziği satmakta bulurlar. Bu gelişme çocukları çok üzerken, Samet ve Balım bileziği alabilmek için kendilerince bir plan yaparlar. Öte yandan Azize de kendi ayakları üzerinde durabilmek ve bileziği kurtarmak için çalışmaya başlar. Ancak Devran'ın Azize ve kardeşleri için hazırladığı bir sürpriz vardır.

Sahipsizler 13. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Sahipsizler bölümlerini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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